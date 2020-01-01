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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні — 475 випадків COVID-19

В Україні — 475 випадків COVID-19
В Україні зафіксували 475 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 29 березня в Україні 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.

Усього зафіксовано 10 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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