На Волині на самоізоляції перебуває понад 2000 людей, які повернулись з-за кордону





Про це розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Олег Плазовський, - пише

З його слів, поліція Волині контролює дотримання обмежувальних карантинних заходів на території області.



"Співробітники поліції області перевіряють їх за місцем проживанням, чи вони дотримуються певних обмежувальних норм. Відповідно вже зареєстровано три правопорушення, щодо дотримання режиму самооізоляції та складено три адміністративних протоколи за ст. 44 з позначкою 3 КУ "Про адміністративні правопорушення ". Зауважу, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу ід 17 до 34-х тисяч гривень", - каже Олег Плазовський.



Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для громадян України, які повернулися з-за кордону.

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З його слів, поліція Волині контролює дотримання обмежувальних карантинних заходів на території області."Співробітники поліції області перевіряють їх за місцем проживанням, чи вони дотримуються певних обмежувальних норм. Відповідно вже зареєстровано три правопорушення, щодо дотримання режиму самооізоляції та складено три адміністративних протоколи за ст. 44 з позначкою 3 КУ "Про адміністративні правопорушення ". Зауважу, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу ід 17 до 34-х тисяч гривень", - каже Олег Плазовський.Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для громадян України, які повернулися з-за кордону.

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