Зеленський присвоїв лучанину звання «заслуженого»
Сьогодні, 13:40
За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання хлопцю з Луцька.
Про це йдеться в указі на сайті глави держави.
Так, Шошин Артем Олександрович — артист та провідний майстер сцени театрально-видовищного закладу культури «Академічний театр «Київ модерн-балет» отримав звання "Заслужений артист України".
Довідка:
Артем Шошин – провідний соліст театру «Київ модерн-балет» (з 2013р.) Закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю балетмейстер-хореограф, артист балету(2014р.)
Працював солістом Санкт-Петербузького чоловічого балету Валерія Михайловського, був засновником «Молодого театру Волині».
Як хореограф дебютував у 2016 р., поставивши одноактний балет «Ближче, ніж кохання» на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва.
Хореограф-постановник одноактних балетів «Пробігаючи життя», «Достукатися до небес», а також «Ближче, ніж кохання» у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Лауреат багатьох престижних міжнародних конкурсів і фестивалів, у тому числі – конкурсу хореографів «Балет Фест»у Львові.
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Про це йдеться в указі на сайті глави держави.
Так, Шошин Артем Олександрович — артист та провідний майстер сцени театрально-видовищного закладу культури «Академічний театр «Київ модерн-балет» отримав звання "Заслужений артист України".
Довідка:
Артем Шошин – провідний соліст театру «Київ модерн-балет» (з 2013р.) Закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю балетмейстер-хореограф, артист балету(2014р.)
Працював солістом Санкт-Петербузького чоловічого балету Валерія Михайловського, був засновником «Молодого театру Волині».
Як хореограф дебютував у 2016 р., поставивши одноактний балет «Ближче, ніж кохання» на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва.
Хореограф-постановник одноактних балетів «Пробігаючи життя», «Достукатися до небес», а також «Ближче, ніж кохання» у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.
Лауреат багатьох престижних міжнародних конкурсів і фестивалів, у тому числі – конкурсу хореографів «Балет Фест»у Львові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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