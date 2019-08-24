Зеленський присвоїв лучанину звання «заслуженого»

Володимир Зеленський присвоїв почесне звання хлопцю з Луцька.



Про це йдеться в указі на сайті глави держави.



Так, Шошин Артем Олександрович — артист та провідний майстер сцени театрально-видовищного закладу культури «Академічний театр «Київ модерн-балет» отримав звання "Заслужений артист України".



Довідка:



Артем Шошин – провідний соліст театру «Київ модерн-балет» (з 2013р.) Закінчив Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю балетмейстер-хореограф, артист балету(2014р.)

Працював солістом Санкт-Петербузького чоловічого балету Валерія Михайловського, був засновником «Молодого театру Волині».

Як хореограф дебютував у 2016 р., поставивши одноактний балет «Ближче, ніж кохання» на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва.

Хореограф-постановник одноактних балетів «Пробігаючи життя», «Достукатися до небес», а також «Ближче, ніж кохання» у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Лауреат багатьох престижних міжнародних конкурсів і фестивалів, у тому числі – конкурсу хореографів «Балет Фест»у Львові.

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