Польща повернула українців з віддалених країн
Сьогодні, 00:11
Польща допомогла повернутися додому українцям, які "застрягли" через коронавірус в 5 віддалених державах.
Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter, - пише УНІАН.
Посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.
Як повідомляв раніше УНІАН, Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу. Забирають також і українців з віддалених точок планети.
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Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter, - пише УНІАН.
Посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.
Як повідомляв раніше УНІАН, Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу. Забирають також і українців з віддалених точок планети.
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