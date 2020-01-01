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Польща повернула українців з віддалених країн

Польща повернула українців з віддалених країн
Польща допомогла повернутися додому українцям, які "застрягли" через коронавірус в 5 віддалених державах.

Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter, - пише УНІАН.

Посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.

Як повідомляв раніше УНІАН, Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу. Забирають також і українців з віддалених точок планети.

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Теги: Польща, Україна, коронавірус
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