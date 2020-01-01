Польща повернула українців з віддалених країн





Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter, - пише



Посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.



Як повідомляв раніше УНІАН, Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу. Забирають також і українців з віддалених точок планети.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща допомогла повернутися додому українцям, які "застрягли" через коронавірус в 5 віддалених державах.Про це заявив посол України в Польщіу своєму Twitter, - пише УНІАН Посол подякував польським органам влади за повернення 64 громадян України з Бразилії, Алжиру, Перу, Мексики і Куби.Як повідомляв раніше УНІАН, Уряд Польщі спільно з авіакомпанією LOT проводить операцію "Політ додому" з метою повернення поляків на батьківщину у зв’язку з епідемією коронавірусу. Забирають також і українців з віддалених точок планети.

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