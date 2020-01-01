Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
Сьогодні, 08:10
В обласному центрі Волині у постійне користування передали земельну ділянку для потреб Національної гвардії України.
Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
У розпорядженні йдеться, що Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області звернулося до Волинської ОДА з клопотанням про надання земельної ділянки. Відтак, в облдержадміністрації вирішили передати установі у постійне користування земельну ділянку державної форми власності площею 0,0655 га на вулиці Шевченка,17 для будівництва і обслуговування адміністративного приміщення.
Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області зобов`язали: провести державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою, забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення, виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
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Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
У розпорядженні йдеться, що Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області звернулося до Волинської ОДА з клопотанням про надання земельної ділянки. Відтак, в облдержадміністрації вирішили передати установі у постійне користування земельну ділянку державної форми власності площею 0,0655 га на вулиці Шевченка,17 для будівництва і обслуговування адміністративного приміщення.
Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області зобов`язали: провести державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою, забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення, виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
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