вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування

Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
В обласному центрі Волині у постійне користування передали земельну ділянку для потреб Національної гвардії України.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

У розпорядженні йдеться, що Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області звернулося до Волинської ОДА з клопотанням про надання земельної ділянки. Відтак, в облдержадміністрації вирішили передати установі у постійне користування земельну ділянку державної форми власності площею 0,0655 га на вулиці Шевченка,17 для будівництва і обслуговування адміністративного приміщення.

Територіальне медичне об’єднання МВС України по Волинській області зобов`язали: провести державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою, забезпечити використання зазначеної земельної ділянки відповідно до її цільового призначення, виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
Сьогодні, 08:10
На Буковині від коронавірусу лікують італійця
Сьогодні, 07:35
Путін тиснув руку лікарю, який захворів на коронавірус
Сьогодні, 06:18
Волинські прикордонники збудують спостережну вишку в лісі
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
1 квітня на Волині: гортаючи календар 1 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 31 березня Коронавірус і Волинь: ситуація станом на 31 березня
31 березень, 13:35
Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19 Біля волинських лікарень облаштували намети для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19
30 березень, 13:21
28 березня на Волині: гортаючи календар 28 березня на Волині: гортаючи календар
28 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Долар почав дешевшати: курс валют у Луцьку на 1 квітня
Сьогодні, 09:07
 0
Луцьким нацгвардійцям передали землю в постійне користування
Сьогодні, 08:10
 0
На Буковині від коронавірусу лікують італійця
Сьогодні, 07:35
 0
Путін тиснув руку лікарю, який захворів на коронавірус
Сьогодні, 06:18
 0
Волинські прикордонники збудують спостережну вишку в лісі
Сьогодні, 05:19
 0
Медіа
відео
1/8