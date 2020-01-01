На Турійщині реконструюють три амбулаторії. ФОТО
Сьогодні, 03:21
На Турійщині в рамках субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» тривають роботи на трьох об’єктах.
Після реконструкції приміщення використовуватимуться як амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Підрядником на об’єктах стало товаристово з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», - йдеться в повідомленні на сторінці Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА.
На Турійщині за кошти позики Світового банку здійснять капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а також проведуть реконструкцію Турійської та Луківської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. На цих двох об’єктах виконання – на рівні 40%, що пов’язане із відсутністю належного та вчасного фінансування у 2019 році. Тож термін дії договору продовжено до кінця серпня 20020 року.
За словами Жанни Бучко, очільниці Турійського центру первинної медико-санітарної допомоги, у цьому районі – одна з найкритичніших ситуацій щодо проведення ремонтних робіт у рамках будівельного компоненту.
«Оскільки приміщення трьох центральних діючих амбулаторій не придатні до використання, то прийом пацієнтів проводиться медичними працівниками у тимчасово пристосованих приміщеннях, що суттєво впливає на якісне надання медичних послуг», – уточнює медик і висловлює сподівання, що до завершення терміну реалізації субпроєкту усі поточні (зокрема і фінансові) проблеми вирішаться і нові приміщення введуть в експлуатацію у заплановані терміни.
До слова, закупівлі офісних та медичних меблів, медичного обладнання та інструментарію уже проведені, й усе необхідне є на місцях.
Відповідно до субсидіарної угоди, субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області. Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.
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Після реконструкції приміщення використовуватимуться як амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Підрядником на об’єктах стало товаристово з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», - йдеться в повідомленні на сторінці Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА.
На Турійщині за кошти позики Світового банку здійснять капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а також проведуть реконструкцію Турійської та Луківської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. На цих двох об’єктах виконання – на рівні 40%, що пов’язане із відсутністю належного та вчасного фінансування у 2019 році. Тож термін дії договору продовжено до кінця серпня 20020 року.
За словами Жанни Бучко, очільниці Турійського центру первинної медико-санітарної допомоги, у цьому районі – одна з найкритичніших ситуацій щодо проведення ремонтних робіт у рамках будівельного компоненту.
«Оскільки приміщення трьох центральних діючих амбулаторій не придатні до використання, то прийом пацієнтів проводиться медичними працівниками у тимчасово пристосованих приміщеннях, що суттєво впливає на якісне надання медичних послуг», – уточнює медик і висловлює сподівання, що до завершення терміну реалізації субпроєкту усі поточні (зокрема і фінансові) проблеми вирішаться і нові приміщення введуть в експлуатацію у заплановані терміни.
До слова, закупівлі офісних та медичних меблів, медичного обладнання та інструментарію уже проведені, й усе необхідне є на місцях.
Відповідно до субсидіарної угоди, субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області. Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.
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