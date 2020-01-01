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На Турійщині реконструюють три амбулаторії. ФОТО

На Турійщині реконструюють три амбулаторії. ФОТО
На Турійщині в рамках субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» тривають роботи на трьох об’єктах.

Після реконструкції приміщення використовуватимуться як амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Підрядником на об’єктах стало товаристово з обмеженою відповідальністю «Луцьккомунбуд», - йдеться в повідомленні на сторінці Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА.

На Турійщині за кошти позики Світового банку здійснять капітальний ремонт Купичівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, а також проведуть реконструкцію Турійської та Луківської амбулаторій загальної практики – сімейної медицини. На цих двох об’єктах виконання – на рівні 40%, що пов’язане із відсутністю належного та вчасного фінансування у 2019 році. Тож термін дії договору продовжено до кінця серпня 20020 року.
На Турійщині реконструюють три амбулаторії. ФОТО
На Турійщині реконструюють три амбулаторії. ФОТО


За словами Жанни Бучко, очільниці Турійського центру первинної медико-санітарної допомоги, у цьому районі – одна з найкритичніших ситуацій щодо проведення ремонтних робіт у рамках будівельного компоненту.

«Оскільки приміщення трьох центральних діючих амбулаторій не придатні до використання, то прийом пацієнтів проводиться медичними працівниками у тимчасово пристосованих приміщеннях, що суттєво впливає на якісне надання медичних послуг», – уточнює медик і висловлює сподівання, що до завершення терміну реалізації субпроєкту усі поточні (зокрема і фінансові) проблеми вирішаться і нові приміщення введуть в експлуатацію у заплановані терміни.

До слова, закупівлі офісних та медичних меблів, медичного обладнання та інструментарію уже проведені, й усе необхідне є на місцях.

Відповідно до субсидіарної угоди, субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області. Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.

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Теги: медицина, Волинь
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