Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»





Про це повідомляє сайт "



Дмитро двічі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу футбольних телекоментаторів, зупиняючись буквально в одному кроці від перемоги.



Однак такі невдачі тільки додавали наснаги журналістові, який понад усе мріяв хоча б побувати на екскурсії в Мілані – на базі свого улюбленого клубу «Інтер».



І от, у грудні, італійський ФК, зважаючи на шалену популярність в країнах Східної Європи, оголосив конкурс на заміщення посади прес-аташе, який куруватиме саме цей ареал.



Волинянин виграв цей конкурс, і з червня працюватиме у клубі своєї мрії - "Інтер" (Мілан).

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