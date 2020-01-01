Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
Сьогодні, 09:19
Волинський спортивний журналіст Дмитро Кузнецов переміг в конкурсі на посаду прес-аташе італійського футбольного клубу «Інтер».
Про це повідомляє сайт "ВолиньSport".
Дмитро двічі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу футбольних телекоментаторів, зупиняючись буквально в одному кроці від перемоги.
Однак такі невдачі тільки додавали наснаги журналістові, який понад усе мріяв хоча б побувати на екскурсії в Мілані – на базі свого улюбленого клубу «Інтер».
І от, у грудні, італійський ФК, зважаючи на шалену популярність в країнах Східної Європи, оголосив конкурс на заміщення посади прес-аташе, який куруватиме саме цей ареал.
Волинянин виграв цей конкурс, і з червня працюватиме у клубі своєї мрії - "Інтер" (Мілан).
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Про це повідомляє сайт "ВолиньSport".
Дмитро двічі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу футбольних телекоментаторів, зупиняючись буквально в одному кроці від перемоги.
Однак такі невдачі тільки додавали наснаги журналістові, який понад усе мріяв хоча б побувати на екскурсії в Мілані – на базі свого улюбленого клубу «Інтер».
І от, у грудні, італійський ФК, зважаючи на шалену популярність в країнах Східної Європи, оголосив конкурс на заміщення посади прес-аташе, який куруватиме саме цей ареал.
Волинянин виграв цей конкурс, і з червня працюватиме у клубі своєї мрії - "Інтер" (Мілан).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чого зразу не в РЕАЛ?))))
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