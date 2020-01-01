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Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»

Волинський спортивний журналіст виграв конкурс на посаду прес-аташе італійського «Інтера»
Волинський спортивний журналіст Дмитро Кузнецов переміг в конкурсі на посаду прес-аташе італійського футбольного клубу «Інтер».

Про це повідомляє сайт "ВолиньSport".

Дмитро двічі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу футбольних телекоментаторів, зупиняючись буквально в одному кроці від перемоги.

Однак такі невдачі тільки додавали наснаги журналістові, який понад усе мріяв хоча б побувати на екскурсії в Мілані – на базі свого улюбленого клубу «Інтер».

І от, у грудні, італійський ФК, зважаючи на шалену популярність в країнах Східної Європи, оголосив конкурс на заміщення посади прес-аташе, який куруватиме саме цей ареал.

Волинянин виграв цей конкурс, і з червня працюватиме у клубі своєї мрії - "Інтер" (Мілан).

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Теги: спорт, Дмитро Кузнецов, Волинь, прес-аташе, Інтер
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Коментарі 1
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А чого зразу не в РЕАЛ?))))
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