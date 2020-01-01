вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків

У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
На Волині рятувальники продовжують здійснювати заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в області.

Так, 31 березня у Володимирі-Волинському провели дезінфекцію житлових будинків, - пише ДСНС у Волинській області.

За добу дезінфікуючими засобами обробили 30 багатоквартирних будинків (в кожному по декілька під’їздів).

Нагадаємо, що у Луцьку провели дезінфекцію у нижньому храмі Свято-Троїцького Собору.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, дезінфекція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 11:43
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Сьогодні, 11:35
Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби
Сьогодні, 11:26
У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
Сьогодні, 11:26
Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні
Сьогодні, 10:49
Схожі новини
Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині
31 березень, 14:08
Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні Нові випадки коронавірусу на Волині: захворіли 4 медики луцької лікарні
Сьогодні, 10:49
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
31 березень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську ринки не працюватимуть до кінця карантину
Сьогодні, 12:10
 0
Відсьогодні волинян, які повертаються з-за кордону, чекатиме обов'язкова обсервація
Сьогодні, 12:00
 0
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
Сьогодні, 11:43
 0
Монахиня з Волині отримала нове ім'я в честь чудотворця
Сьогодні, 11:35
 0
У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8