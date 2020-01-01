У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків





Так, 31 березня у Володимирі-Волинському провели дезінфекцію житлових будинків, - пише ДСНС у Волинській області.



За добу дезінфікуючими засобами обробили 30 багатоквартирних будинків (в кожному по декілька під’їздів).



Нагадаємо, що





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