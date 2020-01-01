У місті на Волині провели дезінфекцію 30 житлових будинків
Сьогодні, 11:26
На Волині рятувальники продовжують здійснювати заходи для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в області.
Так, 31 березня у Володимирі-Волинському провели дезінфекцію житлових будинків, - пише ДСНС у Волинській області.
За добу дезінфікуючими засобами обробили 30 багатоквартирних будинків (в кожному по декілька під’їздів).
Нагадаємо, що у Луцьку провели дезінфекцію у нижньому храмі Свято-Троїцького Собору.
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Так, 31 березня у Володимирі-Волинському провели дезінфекцію житлових будинків, - пише ДСНС у Волинській області.
За добу дезінфікуючими засобами обробили 30 багатоквартирних будинків (в кожному по декілька під’їздів).
Нагадаємо, що у Луцьку провели дезінфекцію у нижньому храмі Свято-Троїцького Собору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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