Курс валют у Луцьку на 2 квітня





Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 30.30



Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.80.Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 30.30Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.

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