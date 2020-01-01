Курс валют у Луцьку на 2 квітня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.80.
Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 30.30
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.
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Євро при купівлі становить – 29.70, продажу – 30.30
Курс російського рубля: купівля – 0,31, продаж – 0,37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,10, продаж – 6.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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