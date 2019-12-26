Депутат однієї із громад на Волині п'яним крав пісок із урочища. ВІДЕО





У вівторок, 31 березня, правоохоронці спіймали мешканця села Заброди за крадіжкою піску. З власних джерел Микола Ленартович.



Зокрема, повідомляють, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, він лаявся нецензурними словами та викликав на допомогу знайомого еколога.



Як коментують ситуацію у секторі комунікації поліції, нещодавно у Ратнівському районі, поблизу селища Заболоття, до правоохоронців надійшло повідомлення щодо ймовірного незаконного видобутку піску поблизу селища. Відповідно, на місце правопорушення виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, де вони затримали автомобіль марки ЗІЛ 130, завантажений піском.



Транспортний засіб затримали й помістили на арешт майданчик. За кермом автомобіля перебував житель селища Заболоття, відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.



Наразі досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В урочищі поблизу селища Заболоття чоловік намагався незаконно вивести пісок з метою збуту для особистого збагачення.У вівторок, 31 березня, правоохоронці спіймали мешканця села Заброди за крадіжкою піску. З власних джерел Район.Ратне стало відомо, що правопорушення вчинив митник, депутат Заболоттівської ОТГЗокрема, повідомляють, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, він лаявся нецензурними словами та викликав на допомогу знайомого еколога.Як коментують ситуацію у секторі комунікації поліції, нещодавно у Ратнівському районі, поблизу селища Заболоття, до правоохоронців надійшло повідомлення щодо ймовірного незаконного видобутку піску поблизу селища. Відповідно, на місце правопорушення виїхали співробітники групи реагування патрульної поліції, де вони затримали автомобіль марки ЗІЛ 130, завантажений піском.Транспортний засіб затримали й помістили на арешт майданчик. За кермом автомобіля перебував житель селища Заболоття, відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного судового реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.240 Кримінального кодексу України.Наразі досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію