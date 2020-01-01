вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пенсії та соцвиплати на період карантину будуть перепризначені автоматично

Пенсії та соцвиплати на період карантину будуть перепризначені автоматично
На період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть перепризначені автоматично.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Врегульовано питання продовження виплати на період карантину всіх пенсій і допомог людям, в яких на цей час припадає перекомісія МСЕК та ЛКК про встановлення інвалідності і перепризначення (продовження) пенсій та допомог на новий період, без заяв та без будь-яких документів", - йдеться у повідомлені.

У Мінсоцполітики зазначають, що після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів орган соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду здійснить перерахунок розміру виплаченої державної соціальної допомоги або пенсії на підставі поданої особою заяви (результатів переогляду медико-соціальної експертизи) та необхідних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: карантин, пенсії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Сьогодні, 18:43
Колишній військовий прокурор очолив райдержадміністрацію на Волині
Сьогодні, 18:24
Пенсії та соцвиплати на період карантину будуть перепризначені автоматично
Сьогодні, 18:18
Жертви епідемії: як у Луцьку хоронитимуть померлих від коронавірусу
Сьогодні, 17:50
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
Сьогодні, 13:53
Чи дотримуються лучани нових правил карантину Чи дотримуються лучани нових правил карантину
Сьогодні, 15:32
У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня У Кабміні допускають послаблення карантину у кінці квітня
Сьогодні, 13:01
У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля
Сьогодні, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли планують завершити ремонт вулиці Рівненської у Луцьку
Сьогодні, 18:43
 0
Колишній військовий прокурор очолив райдержадміністрацію на Волині
Сьогодні, 18:24
 0
Пенсії та соцвиплати на період карантину будуть перепризначені автоматично
Сьогодні, 18:18
 0
Жертви епідемії: як у Луцьку хоронитимуть померлих від коронавірусу
Сьогодні, 17:50
 0
Апарат, якому немає рівних: Степан Івахів передав інфекційній лікарні Волині гематологічний аналізатор. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8