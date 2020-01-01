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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні — 1072 хворих на коронавірус

В Україні — 1072 хворих на коронавірус
В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19. Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19.

Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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