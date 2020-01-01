Підполковника СБУ з Волині затримали за фінансування тероризму в особливо великих розмірах

Старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Волинській області та його спільника затримали за сприяння фінансуванню тероризму в особливо великому розмірі.Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування.3 квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди в сумі 28 тис грн підполковника СБУ та його спільника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.У затриманих вилучено 6 млн 400 тис російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 млн 300 тис грн, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію Донецької області.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура об’єднаних сил. Оперативний супровід – Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.У разі доведення вини, затриманомим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.