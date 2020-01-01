Померла легендарна луцька вчителька музики
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Вчора, 3 квітня, відійшла у засвіти легендарна вчителька музики Луцької гімназії № 4 Людмила Людвігівна Миколайчик.
Про це виданню «Таблоїд Волині» стало відомо з власних джерел.
Людмила Миколайчик була відмінницею освіти, вчителькою-методисткою, старшою вчителькою музики, почесним викладачем. Вона була наставницею для багатьох відомих людей, що згодом назавжди пов'язали своэ життя з музикою.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім поколінням учнів.
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Про це виданню «Таблоїд Волині» стало відомо з власних джерел.
Людмила Миколайчик була відмінницею освіти, вчителькою-методисткою, старшою вчителькою музики, почесним викладачем. Вона була наставницею для багатьох відомих людей, що згодом назавжди пов'язали своэ життя з музикою.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім поколінням учнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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