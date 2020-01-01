Померла легендарна луцька вчителька музики

Людмила Людвігівна Миколайчик.



Про це виданню



Людмила Миколайчик була відмінницею освіти, вчителькою-методисткою, старшою вчителькою музики, почесним викладачем. Вона була наставницею для багатьох відомих людей, що згодом назавжди пов'язали своэ життя з музикою.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім поколінням учнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 3 квітня, відійшла у засвіти легендарна вчителька музики Луцької гімназії № 4Про це виданню «Таблоїд Волині» стало відомо з власних джерел.Людмила Миколайчик була відмінницею освіти, вчителькою-методисткою, старшою вчителькою музики, почесним викладачем. Вона була наставницею для багатьох відомих людей, що згодом назавжди пов'язали своэ життя з музикою.висловлює щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім поколінням учнів.

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