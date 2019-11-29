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Коли у Луцьку планують завершити опалювальний сезон

Коли у Луцьку планують завершити опалювальний сезон
З початком нового тижня лучани почали активно скаржитися на те, що в їхніх квартирах дуже гаряче. До того ж температура зовнішнього повітря також пішла вгору.

На "Луцьктеплі" зазначили, що про ситуацію знають. І прогнозують, що опалювальний сезон, ймовірно, може призупинитися вже цього тижня, - пише ІА "Конкурент".

"Ми бачимо за пронозами погоди, що середньодобова температура буде вищою ніж +8ºС, тому, ймовірно, опалювальний сезон буде призупинятися вже цього тижня. Далі будемо дивитися за погодою: якщо не буде похолодання, то тоді опалювальний сезон зупинять остаточно", – пояснив прессекретар підприємства Антон Безносиков.

Також він розповів, що про ситуацію зі "спекою" в деяких квартирах на "Луцьктеплі" знають.

"У нас є котельні, які подають теплоносій лише для потреб централізованого опалення, а є й такі, які працюють і на гаряче водопостачання, і на централізоване опалення. Відповідно, де є лише централізоване опалення, ми можемо стежити за температурними показниками і зменшувати параметри теплоносія, щоби підтримувати температурні показники в квартирах. Тобто щоб було 18 градусів у внутрішніх кімнатах, 20 градусів – у наріжних кімнатах, відповідно до санітарних норм. А що стосується тих котелень, які надають обидві послуги, то тут складніше. Адже нам потрібно утримувати параметри гарячого водопостачання. Відповідно, ми не можемо дуже сильно знизити параметри теплоносія, адже якщо ми їх знизимо, то гаряча вода вже буде не гаряча. Відповідно, будуть скраги на подачу гарячої води. Зараз дійсно є дуже жорсткі вимоги щодо того, аби дотримуватися параметрів гарячої води, тому ми, на жаль, не можемо їх дуже сильно знизити. Такі, на жаль, реалії перехідного періоду", – пояснили на підприємстві.

Зі слів прессекретаря "Луцьктепла", є норма законодавства для початку і припинення опалювального сезону. Опалювальний сезон розпочинається, якщо середньодобова температура впродовж трьох діб менша +8ºС. Так само, якщо середньодобова температура зовнішнього повітря більша +8ºС, то на четверту добу слід припиняти опалювальний сезон.

До слова, про це раніше говорив і радник міського голови Ігор Поліщук. Він, зокрема, заявляв, що рішення про припинення опалювального сезону, відповідно до прогнозу погоди, буде не раніше ніж 9-10 квітня.

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Теги: Луцьк, опалювальний сезон, припинення
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