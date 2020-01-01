В аварії на Волині загинули двоє молодих поліцейських: повідомили їхні імена. ФОТО





За попередньою інформацією, близько 10 години ранку 6 квітня в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево, - про це інформує Державне бюро розслідувань.



Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Лейтенанта поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставили до лікарні.



Як інформує Станіслав Виховський, поліцейський сектору реагування патрульної поліції та рядовий поліції Артем Глущук, курсант ІІ курсу Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі аварії смертельної ДТП на Волині, у якій загинули двоє людей. За попередньою інформацією, близько 10 години ранку 6 квітня в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево, - про це інформує Державне бюро розслідувань.Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від отриманих травм загинули на місці події. Лейтенанта поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставили до лікарні.Як інформує пресслужба поліції Волинської області , внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у селищі Ратне загинули двоє правоохоронців – капрал поліції, поліцейський сектору реагування патрульної поліції та рядовий поліції, курсант ІІ курсу Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України.

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