Просять публічно розповісти про реальну ситуацію у Луцькій міській клінічній лікарні

У Луцьку просять зобов’язати управління охорони здоров’я Луцької міської ради прозвітувати про стан справ у КП «Луцька міська клінічна лікарня» щодо протидії поширенню коронавірусу.Відповіднусьогодні, 7 квітня, зареєструвавАвтор петиції зауважує, що громаду декілька запитань. Зокрема:1.Що наразі відбувається в КП «ЛМКЛ»? Чи працюють всі відділення?2.Які результати обстеження 80 медпрацівників, в яких відібрали зразки на коронавірус? Чи достатньо цього, щоб виявити всіх заражених серед медперсоналу?3. Чи проводиться розслідування правомірності дій посадових осіб Уповноваженого органу, керівника лікарні та медичного персоналу на предмет порушення правил карантинного режиму, самоізоляції та приховування суспільно важливої інформації?4. Який стан здоров’я інфікованого медперсоналу та пацієнтів?5. Чи мінімізовані для пацієнтів (і яким чином) ризики зараження вірусом від медперсоналу?6. Чи достатньо захищений медперсонал? Чи проводять експрес-тести ургентним хворим, які поступають на лікування?Василь Нагорний зауважує, що засновником і власником КП "Луцька міська клінічна лікарня" є територіальна громада в особі Луцької міськради. Уповноваженим виконавчим органом, який здійснює управління КП «ЛМКЛ» є управління охорони здоров’я Луцької міськради. Підприємство КП «ЛМКЛ» підпорядкована, підконтрольна, підзвітна Власнику та Уповноваженому органу. Органами управління лікарні є : міська рада, міське управління охорони здоров’я, керівник та спостережна рада. Тож саме міська рада має зробити інформацію публічною.Нагадаємо, на коронавірус захворіла директор лікарні, 7 медпрацівників з відділення реанімації та 2 пацієнтки.