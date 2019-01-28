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Сільського голову на Волині підозрюють у халатності, що призвела до смерті чоловіка

Сільського голову на Волині підозрюють у халатності, що призвела до смерті чоловіка
Одного із сільських голів Турійського району підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини

Зазначається, що у серпні-вересні 2018 року посадовець без належної розробки й затвердження проектно-кошторисної документації та залучення будівельних організацій, організував та проводив роботи з ремонту та перекриття даху приміщення дитячого садка у селі.
До виконання цих робіт він залучив місцевого жителя, з яким навіть не оформляв трудових відносин, - пише прокуратура Волині.

Удень 12 вересня 2018 року робітник упав з даху й загинув.

Голову громади, який, будучи відповідальним за організацію охорони праці й зобов'язаним забезпечити дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Триває досудове розслідування.

До слова, за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: сільський голова, підозра
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