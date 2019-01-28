Сільського голову на Волині підозрюють у халатності, що призвела до смерті чоловіка

Одного із сільських голів Турійського району підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людиниЗазначається, що у серпні-вересні 2018 року посадовець без належної розробки й затвердження проектно-кошторисної документації та залучення будівельних організацій, організував та проводив роботи з ремонту та перекриття даху приміщення дитячого садка у селі.До виконання цих робіт він залучив місцевого жителя, з яким навіть не оформляв трудових відносин, - пише прокуратура Волині.Удень 12 вересня 2018 року робітник упав з даху й загинув.Голову громади, який, будучи відповідальним за організацію охорони праці й зобов'язаним забезпечити дотримання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.Триває досудове розслідування.До слова, за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.