«Дій Вдома»: як працює додаток для контролю обсервації та самоізоляції





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише



Як працюватиме додаток



Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома". Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатки по суті буде порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.



У Мінцифрі зазначили, що у наступному релізі "Дій Вдома" буде передбачена можливість здійснення екстреного виклику на гарячу лінію МОЗ України, також згодом будуть доступні замовлення ліків та продуктів онлайн.



Додаток створено на основі закордонного досвіду, який продемонстрував ефективність застосування цифрових інструментів у протидії поширенню інфекції. Аналогічні мобільні застосунки вже функціонують у Польщі, Грузії, Ізраїлі, Китаї, Південній Кореї тощо. Вони допомагають відслідкувати місце перебування інфікованої людини та здійснювати контроль за дотриманням обов’язкового режиму самоізоляції.



Детальніше про додаток



Важливим моментом є те, що додаток "Дій Вдома" встановлюватиметься на телефон користувача лише у випадку, якщо працівники державних установ МОЗ епідеміологічного спрямування встановили, що людина потребує самоізоляції.



Детальну інформацію в додаток вноситимуть за згодою особи, або ж вона зможе зробити це самостійно. Додаток моніторитиме дотримання умов самоізоляції особами, які будуть зобов'язані дотримуватися її.



Тих, хто повинен дотримуватися вимог самоізоляці та обсервації зареєструють у відповідній інформаційній системі . Далі на мобільний телефон надішлють повідомлення з посиланням для встановлення програми.



Для реєстрації користувач використовує мобільний телефон, за яким його внесено до переліку осіб, які обов'язково повинні пройти обсервацію.



Хто саме потребуватиме самоізоляції:



- особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім тих хто мав засоби індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

- особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції офіційно запрацював. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і спричинить накладення штрафів.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, - пише 24 канал Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома". Користувачу потрібно буде зробити своє фото, водночас працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатки по суті буде порушенням режиму карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.У Мінцифрі зазначили, що у наступному релізі "Дій Вдома" буде передбачена можливість здійснення екстреного виклику на гарячу лінію МОЗ України, також згодом будуть доступні замовлення ліків та продуктів онлайн.Додаток створено на основі закордонного досвіду, який продемонстрував ефективність застосування цифрових інструментів у протидії поширенню інфекції. Аналогічні мобільні застосунки вже функціонують у Польщі, Грузії, Ізраїлі, Китаї, Південній Кореї тощо. Вони допомагають відслідкувати місце перебування інфікованої людини та здійснювати контроль за дотриманням обов’язкового режиму самоізоляції.Важливим моментом є те, що додаток "Дій Вдома" встановлюватиметься на телефон користувача лише у випадку, якщо працівники державних установ МОЗ епідеміологічного спрямування встановили, що людина потребує самоізоляції.Детальну інформацію в додаток вноситимуть за згодою особи, або ж вона зможе зробити це самостійно. Додаток моніторитиме дотримання умов самоізоляції особами, які будуть зобов'язані дотримуватися її.Тих, хто повинен дотримуватися вимог самоізоляці та обсервації зареєструють у відповідній інформаційній системі . Далі на мобільний телефон надішлють повідомлення з посиланням для встановлення програми.Для реєстрації користувач використовує мобільний телефон, за яким його внесено до переліку осіб, які обов'язково повинні пройти обсервацію.- особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім тих хто мав засоби індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;- особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;- особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

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