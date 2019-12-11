На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Електропостачання буде тимчасово припинене на таких вулицях:



09:00-13:00 - вул. І. Франка, 2-12, 1-25; вул. Заповітна, вул. Шевченка, 14-20, 5-9;



13:30-17:00 - вул. Чеккаліна, вул. Супетника, вул. Лермонтова, вул. Львівська (частково), вул. Глушець, 1-23; вул. Кривий Вал, 44.



Просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 8 квітня, мешканці декількох вулиць у Луцьку залишаться без світла.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Електропостачання буде тимчасово припинене на таких вулицях:09:00-13:00 - вул. І. Франка, 2-12, 1-25; вул. Заповітна, вул. Шевченка, 14-20, 5-9;13:30-17:00 - вул. Чеккаліна, вул. Супетника, вул. Лермонтова, вул. Львівська (частково), вул. Глушець, 1-23; вул. Кривий Вал, 44.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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