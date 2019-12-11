вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня

На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня
У середу, 8 квітня, мешканці декількох вулиць у Луцьку залишаться без світла.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Електропостачання буде тимчасово припинене на таких вулицях:

09:00-13:00 - вул. І. Франка, 2-12, 1-25; вул. Заповітна, вул. Шевченка, 14-20, 5-9;

13:30-17:00 - вул. Чеккаліна, вул. Супетника, вул. Лермонтова, вул. Львівська (частково), вул. Глушець, 1-23; вул. Кривий Вал, 44.

Просять вибачення за тимчасові незручності.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, відключення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня
Сьогодні, 19:00
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу
Сьогодні, 18:20
Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
Сьогодні, 18:04
Овочевий кошик – просто до дверей: у Луцьку працює служба із корисною доставкою*
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 2 квітня
01 квітень, 19:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня Де у Луцьку не буде світла завтра, 31 березня
30 березень, 19:00
Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла Завтра, 24 березня, 16 вулиць Луцька залишаться без світла
23 березень, 19:00
Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня
11 грудень, 2019, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 8 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Волиняни отримують продуктові набори в рамках всеукраїнської благодійної кампанії. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцьку пропонують страхувати лікарів від коронавірусу
Сьогодні, 18:20
 0
Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
Сьогодні, 18:04
 0
Овочевий кошик – просто до дверей: у Луцьку працює служба із корисною доставкою*
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8