У місті на Волині мотоцикліст врізався в фуру





ДТП сталася 8 квітня після 14:00, інформує



За словами свідків аварії, мотоцикліст врізався у колесо фури і відлетів. Чоловік отримав травми.



На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога. Обставини ДТП встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на перехресті вулиць Шевченка-Луцька сталася аварія за участі мотоцикліста і фури.ДТП сталася 8 квітня після 14:00, інформує Район.Горохів з посиланням на очевидців.За словами свідків аварії, мотоцикліст врізався у колесо фури і відлетів. Чоловік отримав травми.На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога. Обставини ДТП встановлюють.

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