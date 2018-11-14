У місті на Волині мотоцикліст врізався в фуру
Сьогодні, 15:35
У Горохові на перехресті вулиць Шевченка-Луцька сталася аварія за участі мотоцикліста і фури.
ДТП сталася 8 квітня після 14:00, інформує Район.Горохів з посиланням на очевидців.
За словами свідків аварії, мотоцикліст врізався у колесо фури і відлетів. Чоловік отримав травми.
На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога. Обставини ДТП встановлюють.
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ДТП сталася 8 квітня після 14:00, інформує Район.Горохів з посиланням на очевидців.
За словами свідків аварії, мотоцикліст врізався у колесо фури і відлетів. Чоловік отримав травми.
На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога. Обставини ДТП встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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