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У місті на Волині мотоцикліст врізався в фуру

У місті на Волині мотоцикліст врізався в фуру
У Горохові на перехресті вулиць Шевченка-Луцька сталася аварія за участі мотоцикліста і фури.

ДТП сталася 8 квітня після 14:00, інформує Район.Горохів з посиланням на очевидців.

За словами свідків аварії, мотоцикліст врізався у колесо фури і відлетів. Чоловік отримав травми.

На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога. Обставини ДТП встановлюють.

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Теги: аварія, ДТП, Горохів
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