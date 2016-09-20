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Волинянин – призер всеукраїнських інтелектуальних перегонів

Волинянин – призер всеукраїнських інтелектуальних перегонів
Уродженець села Березичі Любешівського району Євген Дроздик – учасник Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Загалому конкурсі взяли участь 97 студентів із 43 закладів вищої освіти України. Про це повідомляється на сайті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницькийдержавний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», - пише газета Нове життя.

«До участі у другому турі конкурсу було запрошено магістранта І року навчання спеціальності «Математика» природничо-технологічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Євгена Дроздика». – йдеться у повідомленні.

Євген презентував своє дослідження на тему «Комп’ютерна дидактична гра «Основи геометрії» 7 клас» й, за результатами рецензування й обговорення членами журі, серед яких були науковці і практики з різних закладів вищої освіти України, став призером інтелектуальних перегонів та дистанційно отримав диплом ІІІ ступеня після церемонії закриття підсумкової науково-практичної конференції.


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Теги: призер, учасник
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