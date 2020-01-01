Через карантин волиняни не можуть збути вирощену городину. ВІДЕО

сім’я Турянських із села Воютин Луцького району. Нині, у зв’язку із карантином, шукають, як реалізувати урожай.



Про це розповіла господиня Лариса Турянська, пише



Минулі роки редиску продавали оптом підприємцям на ринки Луцька. Нині жоден ринок в обласному центрі не працює.



У селі Воютин Луцького району Турянські єдині займаються овочівництвом. Нині у теплиці дозріла редиска, розповіла Лариса Турянська.



"Сіяли ми її у кінці лютого, одразу поливаємо. Так вона у нас росте, як морози, то пропалюємо, буржуйка у нас стоїть", - розповідає господиня Лариса Турянська.



Збір врожаю розпочали. За тиждень-два цю редиску вирвуть усю, каже господиня. У пучок жінка збирає до 20 редисок.



"Це буде перший вітамінний букет весняних овочів", - каже Лариса Турянська.



Лариса Турянська каже: вирощують редиску четвертий рік поспіль. Чоловік Василь Турянський додає, що нині немає оптового збуту на ринки Луцька через карантин, тому господарі шукають покупців редиски в інтернеті.



"Забирали і бусами, і по селах люди забирали, а переважно на Варшавку возили, а так сталося цього року, не знати як далі воно буде", - розповідає господар Василь Турянський.



Мають чотири гектари землі, каже Василь Турянський. Уже підростає розсада інших овочевих у парнику, розповідає Лариса Турянська.



"Це розсад а у нас росте: баклажани, перець «Барбі», перець «Геркулес» - червоний. Потім будемо висаджувати його у відкритий ґрунт. Баклажанів посіяли чотири тисячі, перцю шість тисяч", говорить Лариса Турянська.



У полі, неподалік дому, під агроволокном росте рання картопля.



"Тут ми посадили картоплю 10-го березня. Накрили її, щоб морози не обпалили, щоб вона нам швидше зійшла. На червень ми плануємо, що вона уже буде урожай", каже господиня Лариса Турянська.



Двічі-тричі на тиждень Василь і Лариса приїздять у Луцьк, розвозять редиску. Нині привезли майже 400 пучків, уся під замовлення через Інтернет. Зі слів Лариси Турянської люди беруть від 5 до 50 пучків. Покупчиня Олена Москаленко каже, що замовила редиску на пробу.



"Тільки через Інтернет усе, але в мене мама не має Інтернету, як вона може, вона біля Старого ринку живе, як вона може купити через інтернет, вона ходить у супермаркети і каже, що там ціни космічні зараз і на її одну пенсію там з вітамінів неможливо купити. Краща ніж магазині мені здається. Редиска смачніша домашня", - розповіла покупчиня Олена Москаленко.



Зі слів Василя Турянського, так збувати овочі затратніше: іде більше часу і більше пального на доставку. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко розповів, що для селян-одноосібників збут через інтернет на час карантину - єдиний вихід, щоб не пропав урожай.



"Овочевою групою в області займаються, в основному, особисті селянські господарства і майже три десятки фермерських господарств, які вирощують овочі, що необхідні. На сьогодні, враховуючи те, що відбулися карантинні заходи, ринки-ярмарки закриті, тому ті, хто займається серйозно овочевою групою, мають контакти з торгівельною мережею, працю ють на доставку. Будемо сподіватися, що коли знімуть обмеження, відкриють ринки, то там більша кількість зможе зреалізувати свою продукцію", - прокоментував директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Редиску на чотирьох сотках у теплиці вирощуєіз села Воютин Луцького району. Нині, у зв’язку із карантином, шукають, як реалізувати урожай.Про це розповіла господиня, пише "Суспільне". Минулі роки редиску продавали оптом підприємцям на ринки Луцька. Нині жоден ринок в обласному центрі не працює.У селі Воютин Луцького району Турянські єдині займаються овочівництвом. Нині у теплиці дозріла редиска, розповіла Лариса Турянська."Сіяли ми її у кінці лютого, одразу поливаємо. Так вона у нас росте, як морози, то пропалюємо, буржуйка у нас стоїть", - розповідає господиня Лариса Турянська.Збір врожаю розпочали. За тиждень-два цю редиску вирвуть усю, каже господиня. У пучок жінка збирає до 20 редисок."Це буде перший вітамінний букет весняних овочів", - каже Лариса Турянська.Лариса Турянська каже: вирощують редиску четвертий рік поспіль. Чоловікдодає, що нині немає оптового збуту на ринки Луцька через карантин, тому господарі шукають покупців редиски в інтернеті."Забирали і бусами, і по селах люди забирали, а переважно на Варшавку возили, а так сталося цього року, не знати як далі воно буде", - розповідає господар Василь Турянський.Мають чотири гектари землі, каже Василь Турянський. Уже підростає розсада інших овочевих у парнику, розповідає Лариса Турянська."Це розсад а у нас росте: баклажани, перець «Барбі», перець «Геркулес» - червоний. Потім будемо висаджувати його у відкритий ґрунт. Баклажанів посіяли чотири тисячі, перцю шість тисяч", говорить Лариса Турянська.У полі, неподалік дому, під агроволокном росте рання картопля."Тут ми посадили картоплю 10-го березня. Накрили її, щоб морози не обпалили, щоб вона нам швидше зійшла. На червень ми плануємо, що вона уже буде урожай", каже господиня Лариса Турянська.Двічі-тричі на тиждень Василь і Лариса приїздять у Луцьк, розвозять редиску. Нині привезли майже 400 пучків, уся під замовлення через Інтернет. Зі слів Лариси Турянської люди беруть від 5 до 50 пучків. Покупчинякаже, що замовила редиску на пробу."Тільки через Інтернет усе, але в мене мама не має Інтернету, як вона може, вона біля Старого ринку живе, як вона може купити через інтернет, вона ходить у супермаркети і каже, що там ціни космічні зараз і на її одну пенсію там з вітамінів неможливо купити. Краща ніж магазині мені здається. Редиска смачніша домашня", - розповіла покупчиня Олена Москаленко.Зі слів Василя Турянського, так збувати овочі затратніше: іде більше часу і більше пального на доставку. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрій Горбенко розповів, що для селян-одноосібників збут через інтернет на час карантину - єдиний вихід, щоб не пропав урожай."Овочевою групою в області займаються, в основному, особисті селянські господарства і майже три десятки фермерських господарств, які вирощують овочі, що необхідні. На сьогодні, враховуючи те, що відбулися карантинні заходи, ринки-ярмарки закриті, тому ті, хто займається серйозно овочевою групою, мають контакти з торгівельною мережею, працю ють на доставку. Будемо сподіватися, що коли знімуть обмеження, відкриють ринки, то там більша кількість зможе зреалізувати свою продукцію", - прокоментував директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

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