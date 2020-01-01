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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні

Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Станом на ранок 10 квітня підтверджений другий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі.

Про це повідомляє Рожищенська РДА.

Інфікування підтвердили у особи, яка проживає на вул. Коте Шилокадзе у місті Рожище та є працівником Волинської обласної інфекційної лікарні.

Відомо, що медичне обстеження проводили з профілактичною метою. У зв’язку з відсутністю симптомів захворювання особа перебуває на самоізоляції.

Тривають невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Проводиться епідеміологічне розслідування випадку захворювання, встановлюється коло контактних осіб.

Окрім того, станом на 10 квітня є одна особа з м. Рожище із підозрою на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, біологічні матеріали якої направлено на лабораторне дослідження. Ця особа не перебувала в колі контактних осіб інфікованої мешканки з вул. Куліша м.Рожище.

Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі, епідеміологічним розлідуванням встановлено 23 контактних особи, біологічний матеріал яких було відправлено на лабораторне дослідження. Станом на 9 квітня 2020 року отримано 5 негативних результатів по контактних особах. Інші знаходяться на дослідженні.

Зауважимо, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, на Волині станом на ранок 10 квітня - 41 людина із підтвердженим лабораторно коронавірусом.

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Теги: коронавірус, інфекційна лікарня, Рожище
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Коментарі 1
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У вас журналістів взагалі ніякої моралі немає, лиш би сенсацію викласти. Навіщо вулицю писати, скільки того Рожища. Ще фото помістіть.
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