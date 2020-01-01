Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні

Станом на ранок 10 квітня підтверджений другий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі.Про це повідомляє Рожищенська РДА.Інфікування підтвердили у особи, яка проживає на вул. Коте Шилокадзе у місті Рожище та є працівником Волинської обласної інфекційної лікарні.Відомо, що медичне обстеження проводили з профілактичною метою. У зв’язку з відсутністю симптомів захворювання особа перебуває на самоізоляції.Тривають невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Проводиться епідеміологічне розслідування випадку захворювання, встановлюється коло контактних осіб.Окрім того, станом на 10 квітня є одна особа з м. Рожище із підозрою на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, біологічні матеріали якої направлено на лабораторне дослідження. Ця особа не перебувала в колі контактних осіб інфікованої мешканки з вул. Куліша м.Рожище.Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі, епідеміологічним розлідуванням встановлено 23 контактних особи, біологічний матеріал яких було відправлено на лабораторне дослідження. Станом на 9 квітня 2020 року отримано 5 негативних результатів по контактних особах. Інші знаходяться на дослідженні.Зауважимо, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, на Волині станом на ранок 10 квітня - 41 людина із підтвердженим лабораторно коронавірусом.