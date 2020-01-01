Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
Сьогодні, 09:41
Станом на ранок 10 квітня підтверджений другий випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі.
Про це повідомляє Рожищенська РДА.
Інфікування підтвердили у особи, яка проживає на вул. Коте Шилокадзе у місті Рожище та є працівником Волинської обласної інфекційної лікарні.
Відомо, що медичне обстеження проводили з профілактичною метою. У зв’язку з відсутністю симптомів захворювання особа перебуває на самоізоляції.
Тривають невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Проводиться епідеміологічне розслідування випадку захворювання, встановлюється коло контактних осіб.
Окрім того, станом на 10 квітня є одна особа з м. Рожище із підозрою на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, біологічні матеріали якої направлено на лабораторне дослідження. Ця особа не перебувала в колі контактних осіб інфікованої мешканки з вул. Куліша м.Рожище.
Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі, епідеміологічним розлідуванням встановлено 23 контактних особи, біологічний матеріал яких було відправлено на лабораторне дослідження. Станом на 9 квітня 2020 року отримано 5 негативних результатів по контактних особах. Інші знаходяться на дослідженні.
Зауважимо, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, на Волині станом на ранок 10 квітня - 41 людина із підтвердженим лабораторно коронавірусом.
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Про це повідомляє Рожищенська РДА.
Інфікування підтвердили у особи, яка проживає на вул. Коте Шилокадзе у місті Рожище та є працівником Волинської обласної інфекційної лікарні.
Відомо, що медичне обстеження проводили з профілактичною метою. У зв’язку з відсутністю симптомів захворювання особа перебуває на самоізоляції.
Тривають невідкладні заходи щодо реагування на виявлений випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Проводиться епідеміологічне розслідування випадку захворювання, встановлюється коло контактних осіб.
Окрім того, станом на 10 квітня є одна особа з м. Рожище із підозрою на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, біологічні матеріали якої направлено на лабораторне дослідження. Ця особа не перебувала в колі контактних осіб інфікованої мешканки з вул. Куліша м.Рожище.
Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі, епідеміологічним розлідуванням встановлено 23 контактних особи, біологічний матеріал яких було відправлено на лабораторне дослідження. Станом на 9 квітня 2020 року отримано 5 негативних результатів по контактних особах. Інші знаходяться на дослідженні.
Зауважимо, що згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, на Волині станом на ранок 10 квітня - 41 людина із підтвердженим лабораторно коронавірусом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
У вас журналістів взагалі ніякої моралі немає, лиш би сенсацію викласти. Навіщо вулицю писати, скільки того Рожища. Ще фото помістіть.
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