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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу

У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
У Нововолинську зареєстровано 2 нові випадки захворювання COVID-19, лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомив сьогодні, 10 квітня, на брифінгу перший заступник Нововолинського міського голови, секретар ради Андрій Сторонський, передає відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення міської ради.

Серед нововиявлених – члени сім’ї чоловіка, який раніше захворів на коронавірусну інфекцію, стан якого зараз стабілізувався. Його перевели в обласну клінічну лікарню.

Зараз обстежують 79 контактних осіб. Встановлюють коло нових. Створили перелік людей, які підлягатимуть тестуванню методом ПМЛ.

Усі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, раніше у Нововолинську коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з санаторію "Червона калина", що на Рівненщині.

Зауважимо, у ранковій волинській статистиці зазначали, що у Нововолинську - 1 випадок коронавірусу, а загалом на Волині - 41, тож, ймовірно, наразі на Волині щонайменше 43 пілтверджених випадки.



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Теги: коронавірус, Нововолинськ
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