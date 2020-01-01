У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу

У Нововолинську зареєстровано 2 нові випадки захворювання COVID-19, лабораторно підтверджених методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).Про це повідомив сьогодні, 10 квітня, на брифінгу перший заступник Нововолинського міського голови, секретар ради, передає відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення міської ради.Серед нововиявлених – члени сім’ї чоловіка, який раніше захворів на коронавірусну інфекцію, стан якого зараз стабілізувався. Його перевели в обласну клінічну лікарню.Зараз обстежують 79 контактних осіб. Встановлюють коло нових. Створили перелік людей, які підлягатимуть тестуванню методом ПМЛ.Усі служби працюють у посиленому режимі.Нагадаємо, раніше у Нововолинську коронавірус виявили у чоловіка, який повернувся з санаторію "Червона калина", що на Рівненщині.Зауважимо, у ранковій волинській статистиці зазначали, що у Нововолинську - 1 випадок коронавірусу, а загалом на Волині - 41, тож, ймовірно, наразі на Волині щонайменше 43 пілтверджених випадки.