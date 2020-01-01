Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство





Про це



Повідомлення про грабіж до поліції надійшло учора, 9 квітня, ввечері. Зловмисник зайшов у магазин по вулиці Винниченка у Луцьку та відкрито викрав із каси понад 4 тисячі гривень і втік.



Співробітники кримінальної поліції разом із патрульними поліцейськими Луцька оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий за умисне вбивство 29-річний лучанин. Гроші вилучили.



Цього ж дня у Нововолинську співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили 45-річного місцевого жителя, котрий побив та пограбував 58-річного жителя міста.



Обох зловмисників затримали у порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.



Досудові розслідування тривають.





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