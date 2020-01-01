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Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство

Чоловіка, який обікрав магазин у центрі Луцька, раніше судили за вбивство
У поліції Волині розповіли деталі крадіжки у магазині у центрі Луцька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Повідомлення про грабіж до поліції надійшло учора, 9 квітня, ввечері. Зловмисник зайшов у магазин по вулиці Винниченка у Луцьку та відкрито викрав із каси понад 4 тисячі гривень і втік.

Співробітники кримінальної поліції разом із патрульними поліцейськими Луцька оперативно встановили особу грабіжника. Ним виявився раніше судимий за умисне вбивство 29-річний лучанин. Гроші вилучили.

Цього ж дня у Нововолинську співробітники сектору реагування патрульної поліції викрили 45-річного місцевого жителя, котрий побив та пограбував 58-річного жителя міста.

Обох зловмисників затримали у порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішують питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Досудові розслідування тривають.


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Теги: крадіжка, Луцьк, деталі
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