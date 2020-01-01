Зеленський пропонує запровадити кримінальну відповідальність за спалювання сухої трави. ВІДЕО
10 квітень, 23:34
Президент України Володимир Зеленський запропонував депататам парламенту розглянути варіант введення кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави.
Пр це він сказав у відеозверненні, - повідомляє Суспільне.
"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він у відеозверненні.
За його словами, цього року кількість пожеж у природних екосистемах зросла на 30%.
"Я хочу звернутися до всіх громадян, яким байдуже. Мова про тих, хто спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА, - наголосив президент.
Він наголосив, що "байдуже" паліїв спричинило пожежі на території в 20 тисяч гектарів, які цілодобово гасять три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС.
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Пр це він сказав у відеозверненні, - повідомляє Суспільне.
"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він у відеозверненні.
За його словами, цього року кількість пожеж у природних екосистемах зросла на 30%.
"Я хочу звернутися до всіх громадян, яким байдуже. Мова про тих, хто спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА, - наголосив президент.
Він наголосив, що "байдуже" паліїв спричинило пожежі на території в 20 тисяч гектарів, які цілодобово гасять три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС.
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Коментарі 1
Наконец то! По-быстрей бы этих уродов наказывали
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