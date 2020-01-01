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Зеленський пропонує запровадити кримінальну відповідальність за спалювання сухої трави. ВІДЕО

Зеленський пропонує запровадити кримінальну відповідальність за спалювання сухої трави. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський запропонував депататам парламенту розглянути варіант введення кримінальної відповідальності за спалювання сухої трави.

Пр це він сказав у відеозверненні, - повідомляє Суспільне.


"Я вітаю рішення про збільшення штрафів за спалювання сухостою до шести тисяч гривень. У той же час я пропоную парламенту подумати про можливість більш жорсткого кримінального покарання за такі бездумні дії", - заявив він у відеозверненні.

За його словами, цього року кількість пожеж у природних екосистемах зросла на 30%.

"Я хочу звернутися до всіх громадян, яким байдуже. Мова про тих, хто спалює траву, чим спричиняє страшні пожежі. Результати вашого "байдуже" були помітні навіть з супутників НАСА, - наголосив президент.

Він наголосив, що "байдуже" паліїв спричинило пожежі на території в 20 тисяч гектарів, які цілодобово гасять три з половиною тисячі людей та тисяча одиниць техніки ДСНС.


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Теги: кримінал, Зеленський
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Коментарі 1
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Наконец то! По-быстрей бы этих уродов наказывали
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