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Вперше після пожежі: в соборі Паризької Богоматері відбулась служба

Вперше після пожежі: в соборі Паризької Богоматері відбулась служба
У соборі Паризької Богоматері вперше після масштабної пожежі, що сталась у храмі у квітні минулого року.

Церемонію у прямому ефірі транслював телеканал BFM.TV, повідомляє Укрінформ.

Богослужіння провів архієпископ Парижа Мішель Опеті. У церемонії взяла участь обмежена кількість священнослужителів та кілька відомих французьких митців.

Усі вони надягнули білі захисні пластикові каски.

До собору вперше після пожежі занесли реліквію – терновий вінок Ісуса, який дивом вдалося врятувати під час пожежі у квітні минулого року.

Цього року через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу великодні богослужіння проходитимуть у французьких церквах без присутності вірян. Громадянам пропонується стежити за церемоніями по телебаченню або в онлайн-режимі.

Як відомо, 15 квітня 2019 року собор Нотр-Дам де Парі зазнав великих руйнувань унаслідок масштабної пожежі. Відтоді собор перебуває на реконструкції і недоступний для публіки.

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Теги: світ, культура, релігія
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