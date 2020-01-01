Лучанин зареєстрував петицію, аби у місті ретельніше перевіряли роботу супермаркетів
Сьогодні, 17:20
У Луцьку просять перевіряти і штрафувати магазини та супермаркети, які під час карантину підвищують ціни на продукти харчування.
Відповідну петицію 13 квітня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Максим Антонович Крисюк.
Автор зауважує, що деякі магазини продають протерміновані продукти. А також у супермаркетах значно зросли ціни на продукти.
"У зв'язку з коронавірусом закрили ринки і купувати продукти можливо лише в супермаркетах та магазинах. Користуючись людською бідою, власники супермаркетів підняли захмарні ціни на продукти харчування. Мало того, спеціально пакують загнивші, вкриті чорною та синьою цвіллю овочі та фрукти...", - зазначає автор петтиції
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1467?fbclid=IwAR3G-qeaCM9fnOxc05Dy4YgspiDA1gbBtYRFk9EBWj__lOHyFVzPMX42fhY
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Відповідну петицію 13 квітня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Максим Антонович Крисюк.
Автор зауважує, що деякі магазини продають протерміновані продукти. А також у супермаркетах значно зросли ціни на продукти.
"У зв'язку з коронавірусом закрили ринки і купувати продукти можливо лише в супермаркетах та магазинах. Користуючись людською бідою, власники супермаркетів підняли захмарні ціни на продукти харчування. Мало того, спеціально пакують загнивші, вкриті чорною та синьою цвіллю овочі та фрукти...", - зазначає автор петтиції
Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1467?fbclid=IwAR3G-qeaCM9fnOxc05Dy4YgspiDA1gbBtYRFk9EBWj__lOHyFVzPMX42fhY
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