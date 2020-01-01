Лучанин зареєстрував петицію, аби у місті ретельніше перевіряли роботу супермаркетів





Відповідну петицію 13 квітня опублікував на сайті Єдина система місцевих петицій Максим Антонович Крисюк.



Автор зауважує, що деякі магазини продають протерміновані продукти. А також у супермаркетах значно зросли ціни на продукти.



"У зв'язку з коронавірусом закрили ринки і купувати продукти можливо лише в супермаркетах та магазинах. Користуючись людською бідою, власники супермаркетів підняли захмарні ціни на продукти харчування. Мало того, спеціально пакують загнивші, вкриті чорною та синьою цвіллю овочі та фрукти...", - зазначає автор петтиції



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

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