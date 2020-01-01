У Луцьку з вікна випала 3-річна дитина





Інформацію про інцидент Інформаційному агентству Волинські Новини підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль.



Виклик поступив в післяобідню пору 14 квітня. Попередньо відомо, що мама дівчинки перебувала вдома, але відволіклася. Дитина впала з висоти 2 поверху, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дівчинка 3 років випала з 2 поверху будинку, що на вулиці Ковельській, в той час, коли її мама відволіклася.Інформацію про інцидент в коментарі підтвердив директор КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»Виклик поступив в післяобідню пору 14 квітня. Попередньо відомо, що мама дівчинки перебувала вдома, але відволіклася. Дитина впала з висоти 2 поверху, у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої.

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