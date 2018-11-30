Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі





Про це інформує ГУНП в області.



За кермом автомобіля Chery перебував 57-річний лучанин. Водій допустив зіткнення з легковиком Opel, під керуванням 31-річного жителя Луцького району, котрий рухався у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди постраждала пасажирка автомобіля «Chery», 86-річна жителька Луцька. Її госпіталізували. Тілесні ушкодження отримала і 29-річна пасажирка «Opel», постраждалу не госпіталізовували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 квітня на автодорозі сполученням Луцьк – Устилуг у селі Забороль Луцького району автомобіль Chery зіткнувся із легковиком Opel.Про це інформує ГУНП в області.За кермом автомобіля Chery перебував 57-річний лучанин. Водій допустив зіткнення з легковиком Opel, під керуванням 31-річного жителя Луцького району, котрий рухався у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди постраждала пасажирка автомобіля «Chery», 86-річна жителька Луцька. Її госпіталізували. Тілесні ушкодження отримала і 29-річна пасажирка «Opel», постраждалу не госпіталізовували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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