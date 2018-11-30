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Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі

Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
14 квітня на автодорозі сполученням Луцьк – Устилуг у селі Забороль Луцького району автомобіль Chery зіткнувся із легковиком Opel.

Про це інформує ГУНП в області.

За кермом автомобіля Chery перебував 57-річний лучанин. Водій допустив зіткнення з легковиком Opel, під керуванням 31-річного жителя Луцького району, котрий рухався у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди постраждала пасажирка автомобіля «Chery», 86-річна жителька Луцька. Її госпіталізували. Тілесні ушкодження отримала і 29-річна пасажирка «Opel», постраждалу не госпіталізовували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі
Біля Луцька зіткнулися дві автівки, є постраждалі


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Теги: ДТП, аварія, Забороль
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