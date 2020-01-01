Дамір та Агнета: які незвичні імена давали малюкам в одному з районів Волині





Про повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) Ольга Семенюк, передає



Зокрема, у районі малюків називали такими іменами: Дамір, Агнета, Аделіна, Тимур, Даниїл, Анісія, Єлисей, Ніколь, Домніка, Іларія, Серафім.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку року у Ратнівському районі зафіксували рідковживані імена, якими батьки називають своїх дітей.Про повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів), передає Район.Ратне Зокрема, у районі малюків називали такими іменами: Дамір, Агнета, Аделіна, Тимур, Даниїл, Анісія, Єлисей, Ніколь, Домніка, Іларія, Серафім.

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