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Дамір та Агнета: які незвичні імена давали малюкам в одному з районів Волині

Дамір та Агнета: які незвичні імена давали малюкам в одному з районів Волині
З початку року у Ратнівському районі зафіксували рідковживані імена, якими батьки називають своїх дітей.

Про повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) Ольга Семенюк, передає Район.Ратне.

Зокрема, у районі малюків називали такими іменами: Дамір, Агнета, Аделіна, Тимур, Даниїл, Анісія, Єлисей, Ніколь, Домніка, Іларія, Серафім.

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Теги: діти, імена
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