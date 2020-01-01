Дамір та Агнета: які незвичні імена давали малюкам в одному з районів Волині
Сьогодні, 13:55
З початку року у Ратнівському районі зафіксували рідковживані імена, якими батьки називають своїх дітей.
Про повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) Ольга Семенюк, передає Район.Ратне.
Зокрема, у районі малюків називали такими іменами: Дамір, Агнета, Аделіна, Тимур, Даниїл, Анісія, Єлисей, Ніколь, Домніка, Іларія, Серафім.
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Про повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Львів) Ольга Семенюк, передає Район.Ратне.
Зокрема, у районі малюків називали такими іменами: Дамір, Агнета, Аделіна, Тимур, Даниїл, Анісія, Єлисей, Ніколь, Домніка, Іларія, Серафім.
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