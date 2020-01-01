Попри карантин, у центрі Луцька посеред вулиці продавали молоко





Про це йдеться на сайті мерії Луцька.



На продавця правоохоронці склали адміністративний протокол за порушення правил карантину.



Також поліція перевіряє громадян, які повернулися з-за кордону до Луцька. За їхніми даними, 191 людина знаходяться вдома, у 291-ї вже закінчився термін самоізоляції, ще 28 громадян опрацьовують.



Головне фото - ілюстративне.

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