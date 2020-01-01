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Попри карантин, у центрі Луцька посеред вулиці продавали молоко

Попри карантин, у центрі Луцька посеред вулиці продавали молоко
Сьогодні у Луцьку на проспекті Волі, попри веденні державою посиленні карантинні заходи, продавали молока із "землі".

Про це йдеться на сайті мерії Луцька.

На продавця правоохоронці склали адміністративний протокол за порушення правил карантину.

Також поліція перевіряє громадян, які повернулися з-за кордону до Луцька. За їхніми даними, 191 людина знаходяться вдома, у 291-ї вже закінчився термін самоізоляції, ще 28 громадян опрацьовують.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: продаж, Луцьк, штраф
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