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Курс валют у Луцьку на 16 квітня

Курс валют у Луцьку на 16 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.030, а продаж – 27.493.

Євро при купівлі становить – 29.158, продажу – 29.978.

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.683, продаж – 6.633.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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