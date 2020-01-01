На Волині водіїв попереджають про погану видимість та сильний вітер
Сьогодні, 17:45
Волинян попереджають про ускладнені погодні умови на дорогах.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
На дорозі М-19 подекуди можлива погана видимість через сильні пориви вітру, який здуває пилюку з полів на трасу, що може загрожувати безпечному руху транспорту.
На дорозі М-07 пориви вітру також великі, видимість нормальна. На трасі Н-22 видимість добра, пориви вітру незначні.
Уночі 17 та 18 квітня на поверхні грунту передбачаються заморозки від 0 до 5 градусів.
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Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.
На дорозі М-19 подекуди можлива погана видимість через сильні пориви вітру, який здуває пилюку з полів на трасу, що може загрожувати безпечному руху транспорту.
На дорозі М-07 пориви вітру також великі, видимість нормальна. На трасі Н-22 видимість добра, пориви вітру незначні.
Уночі 17 та 18 квітня на поверхні грунту передбачаються заморозки від 0 до 5 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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