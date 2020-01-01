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На Волині водіїв попереджають про погану видимість та сильний вітер

На Волині водіїв попереджають про погану видимість та сильний вітер
Волинян попереджають про ускладнені погодні умови на дорогах.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції у Волинській області у Facebook.

На дорозі М-19 подекуди можлива погана видимість через сильні пориви вітру, який здуває пилюку з полів на трасу, що може загрожувати безпечному руху транспорту.

На дорозі М-07 пориви вітру також великі, видимість нормальна. На трасі Н-22 видимість добра, пориви вітру незначні.

Уночі 17 та 18 квітня на поверхні грунту передбачаються заморозки від 0 до 5 градусів.

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Теги: Волинь, погодні умови, пилова буря
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