У Луцьку на Вишкові священник біля кожного двору буде освячувати паски. ВІДЕО

Степан Гайгель Великодню службу проводитиме онлайн, освячувати кошики з пасками і святковою їжею планує біля кожного двору.



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Мешканка мікрорайону Вишків Софія Калюжна розповідає, що через карантин освячувати кошики у церкві не буде. Священник, який служить у церкві у їхньому мікрорайоні, цього року зголосився освятити великодню їжу в інший спосіб.



Великодню службу луцький священник Степан Гайгель транслюватиме онлайн за допомогою телефону. Пішою ходою він планує пройти мікрорайоном і біля кожного двору освятити паски.



"За посередництвом онлайн трансляції вболівайте в цій службі і долучайтеся не як до видовища, а станьте і в побожності моліться так, якби ви стояли в храмі. Храм в кожного тепер є вдома. Не в кошику освяченому воскресає Христос. Стосовно освячення пасок, я піду по вулицях освячувати паски. Починатися буде з вулиці Липовецька, Озерецька, всі отак підряд. На неділю я залишу лише одну вулицю, на якій я почав своє життя, вулиця Вишківська", - каже настоятель Свято-Михайлівського храму Степан Гайгель.











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