Під Луцьком зіткнулися вантажівка і два легковики, є потерпілі





Відео з місця аварії оприлюднив користувач Богдан Ісаков, інформують



Відповідно до попередньої інформації, зіткнулась вантажівка та два легковики, які отримали значні механічні ушкодження.



Постраждалим надають допомогу медики, які працюють на місці аварії.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Прилуцькому Луцького району на перехресті зіткнулись вантажний автомобіль ЗіЛ та два легковики Opel.Відео з місця аварії оприлюднив користувач Богдан Ісаков, інформують Волинські новини Відповідно до попередньої інформації, зіткнулась вантажівка та два легковики, які отримали значні механічні ушкодження.Постраждалим надають допомогу медики, які працюють на місці аварії.Деталі – згодом.

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