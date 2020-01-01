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Під Луцьком зіткнулися вантажівка і два легковики, є потерпілі

Під Луцьком зіткнулися вантажівка і два легковики, є потерпілі
У селі Прилуцькому Луцького району на перехресті зіткнулись вантажний автомобіль ЗіЛ та два легковики Opel.

Відео з місця аварії оприлюднив користувач Богдан Ісаков, інформують Волинські новини.

Відповідно до попередньої інформації, зіткнулась вантажівка та два легковики, які отримали значні механічні ушкодження.

Постраждалим надають допомогу медики, які працюють на місці аварії.

Деталі – згодом.

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Теги: аварія, ДТП
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