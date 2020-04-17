У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків

Упродовж дня 17 квітня стало відомо про ще два нові випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у Нововолинську.Про це повідомляють наміської ради.Методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) виявили захворювання у двох медпрацівників.Станом на 15.00 год. 17 квітня у Нововолинську - 27 підтверджених випадків COVID-19, серед яких двоє людей з Іваничівського району, а один випадок летальний.Нагадаємо, Нововолинськ та Старовижівський район – два вогнища з найбільшою кількістю випадків коронавірусу на Волині. Тут мають намів провадити більш жорсткі карантинні заходи.