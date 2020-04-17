У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків
Сьогодні, 16:21
Упродовж дня 17 квітня стало відомо про ще два нові випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у Нововолинську.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) виявили захворювання у двох медпрацівників.
Станом на 15.00 год. 17 квітня у Нововолинську - 27 підтверджених випадків COVID-19, серед яких двоє людей з Іваничівського району, а один випадок летальний.
Нагадаємо, Нововолинськ та Старовижівський район – два вогнища з найбільшою кількістю випадків коронавірусу на Волині. Тут мають намів провадити більш жорсткі карантинні заходи.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті міської ради.
Методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) виявили захворювання у двох медпрацівників.
Станом на 15.00 год. 17 квітня у Нововолинську - 27 підтверджених випадків COVID-19, серед яких двоє людей з Іваничівського району, а один випадок летальний.
Нагадаємо, Нововолинськ та Старовижівський район – два вогнища з найбільшою кількістю випадків коронавірусу на Волині. Тут мають намів провадити більш жорсткі карантинні заходи.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У жінки із Шацького району виявили коронавірус
Сьогодні, 15:52
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську сьогодні, 17 квітня, виявили COVID-19 у двох медиків
Сьогодні, 16:21
У Рівному 14-річна дівчина народила дитину
Сьогодні, 16:17