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Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень

Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень
Постачальника обладнання визначать через відкриті торги. Йдеться про придбання 18 комплектів інтерактивних комплексів.

Замовником виступає Липинська сільська рада, пише Волинь.Online.

Тендерні пропозиції приймають до 1 травня. Аукціон розпочнуть 4 травня. Строк поставки товару – до 1 липня. Очікувана вартість становить мільйона гривень.

Відповідно до тендерної документації, до складу комплексів повинні входити: інтерактивна дошка, спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом та ноутбук.

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Теги: Громада. Липини, Луцьк, обладнання, мультимедіа, закупівлі
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