Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень





Замовником виступає Липинська сільська рада, пише



Тендерні пропозиції приймають до 1 травня. Аукціон розпочнуть 4 травня. Строк поставки товару – до 1 липня. Очікувана вартість становить мільйона гривень.



Відповідно до тендерної документації, до складу комплексів повинні входити: інтерактивна дошка, спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом та ноутбук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постачальника обладнання визначать через відкриті торги. Йдеться про придбання 18 комплектів інтерактивних комплексів.Замовником виступає Липинська сільська рада, пише Волинь.Online Тендерні пропозиції приймають до 1 травня. Аукціон розпочнуть 4 травня. Строк поставки товару – до 1 липня. Очікувана вартість становить мільйона гривень.Відповідно до тендерної документації, до складу комплексів повинні входити: інтерактивна дошка, спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом та ноутбук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію