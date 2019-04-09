Громада поблизу Луцька закупить мультимедійне обладнання на мільйон гривень
Сьогодні, 18:33
Постачальника обладнання визначать через відкриті торги. Йдеться про придбання 18 комплектів інтерактивних комплексів.
Замовником виступає Липинська сільська рада, пише Волинь.Online.
Тендерні пропозиції приймають до 1 травня. Аукціон розпочнуть 4 травня. Строк поставки товару – до 1 липня. Очікувана вартість становить мільйона гривень.
Відповідно до тендерної документації, до складу комплексів повинні входити: інтерактивна дошка, спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом та ноутбук.
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Замовником виступає Липинська сільська рада, пише Волинь.Online.
Тендерні пропозиції приймають до 1 травня. Аукціон розпочнуть 4 травня. Строк поставки товару – до 1 липня. Очікувана вартість становить мільйона гривень.
Відповідно до тендерної документації, до складу комплексів повинні входити: інтерактивна дошка, спеціалізоване програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора з короткофокусним об’єктивом, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом та ноутбук.
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