У Луцьку затоплює колишній монастир Василіанів. ВІДЕО





Нині у будинку, де розташований музей братства, затоплене підземелля, на стінах - грибок, зі стелі осипається штукатурка, - пише



Цьому будинку - понад 400 років. Це - найстаріша муровану будівля в Луцьку, яка збереглася до нашого часу, — розповідає ігумен Никодим, намісник Луцького братського Хресто-Воздвиженського монастиря. У підземеллі — до півметра води.



“Вода повертається. Основна задача взнати джерело - чи це ґрунтові води. Хоча, ми бачимо, що ґрунтові води. Ось в Стиру рівень води впав. То такий рівень не мав би бути. Чи це опади, які стікають із труб і сюди потрапляють. Чи це каналізаційні десь проривають”,- говорить ігумен Никодим.



“На мою думку - це підтоплення не є природнім. Скоріше за все, вода попадає з водопровідних мереж. Тому що рівень грунтових вод в цій частині міста значно нижче. Сьогодні ми знаємо всі рівень води в річці Стир. Він досить низький. І поряд Глушецький міст — там сухо”, - каже заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міськради Петро Троневич.



За словами Петра Троневича, водопровідні мережі в старій частині міста — поіржавілі й зношені.



У цьому будинку мешкає два десятки людей. Як розповіла мешканка будинку, яка проживає тут сорок років, Тетяна Брайловська, капітальний ремонт тут ніколи не робили.



“У під’їздах тріщини, зверху падає штукатурка, в підвалі стоїть вода. Перший поверх увесь у грибку. Так само і на другий поверх грибок піднімається. Там жильці в той підвал, де колись могли щось зберігати, овочі, якісь закрутки, але туди вже кілька років ніхто не спускається, не ходить. Так само внизу, там такі решітки, вентиляція, можливо тудою сміття з вітром залітало”, - каже Тетяна Брайловська.



“Я думаю, що самі мешканці цього будинку можуть зробити водовідведення атмосферних вод в ливневу каналізацію. Це не є дорого. Я не вважаю, що будинок в нормальному стані. Це є монастир, це не є житло. Не може цей будинок бути сучасною квартирою, яка б відповідала всім сучасним вимогам”, - продовжує розповідь Петро Троневич.



Згідно із проектно-кошторисною документацією кілька років тому на реставрацію будинку і на ліквідацію підтоплень підземель передбачили 6 мільйонів гривень, станом на зараз потрібно не менше 10 мільйонів, каже Петро Троневич. За його словами, люди нині живуть в монастирі Василіанів.

“Це житло не їх. Я не розумію їх небажання щось зробити для свого будинку. Вони захарастили все горище, коли ми перекривали дах, з нього було вивезено 5 КамАЗів сміття. Закидали своїм побутовим сміттям підвали. Коли в мешканців з’явилося бажання приватизувати ці квартири, а приватизувати неможливо, бо це будинок заборонений до приватизації, то вони дійшли аж до Верховного суду. Аби в них було таке бажання до ліквідації цих незручностей як до приватизації, то я думаю, що це можна зробити”, - говорить

Петро Троневич.









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