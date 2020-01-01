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У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО

У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО
У районному центрі на Волині розквітла алея сакур.

Світлини на сторінці Горохівської міської ради опублікував Андрій Ковальчук.

"Зацвіли сакури у центрі міста", - йдетьс у дописі до фото.

Нагадаємо, алею сакур на вулиці Шевченка в Горохові висадили 22 березня 2019 року.



У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО
У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО
У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО

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Теги: Горохів, Волинь
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