У місті на Волині зацвіли сакури. ФОТО
Сьогодні, 05:09
У районному центрі на Волині розквітла алея сакур.
Світлини на сторінці Горохівської міської ради опублікував Андрій Ковальчук.
"Зацвіли сакури у центрі міста", - йдетьс у дописі до фото.
Нагадаємо, алею сакур на вулиці Шевченка в Горохові висадили 22 березня 2019 року.
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Світлини на сторінці Горохівської міської ради опублікував Андрій Ковальчук.
"Зацвіли сакури у центрі міста", - йдетьс у дописі до фото.
Нагадаємо, алею сакур на вулиці Шевченка в Горохові висадили 22 березня 2019 року.
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