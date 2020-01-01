В Україні – понад 7 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, на Волині – 188

В Україні зафіксували 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 23 квітня в Україні - 7 170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксували 578 нових випадків.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 353 випадки;Дніпропетровська область — 186 випадків;Донецька область — 21 випадок;Житомирська область — 304 випадки;Закарпатська область — 230 випадків;Запорізька область — 146 випадків;Івано-Франківська область — 644 випадки;Кіровоградська область — 258 випадків;м. Київ — 1059 випадків;Київська область — 451 випадок;Львівська область — 282 випадки;Луганська область — 27 випадків;Миколаївська область — 99 випадків;Одеська область — 161 випадок;Полтавська область — 161 випадок;Рівненська область — 396 випадків;Сумська область — 89 випадків;Тернопільська область — 499 випадків;Харківська область — 101 випадок;Херсонська область — 77 випадків;Хмельницька область — 61 випадок;Чернівецька область — 1140 випадків;Черкаська область — 220 випадків;Чернігівська область — 17 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.