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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 7 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, на Волині – 188

В Україні – понад 7 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, на Волині – 188
В Україні зафіксували 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 23 квітня в Україні - 7 170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксували 578 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 353 випадки;
Волинська область — 188 випадків;
Дніпропетровська область — 186 випадків;
Донецька область — 21 випадок;
Житомирська область — 304 випадки;
Закарпатська область — 230 випадків;
Запорізька область — 146 випадків;
Івано-Франківська область — 644 випадки;
Кіровоградська область — 258 випадків;
м. Київ — 1059 випадків;
Київська область — 451 випадок;
Львівська область — 282 випадки;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 99 випадків;
Одеська область — 161 випадок;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 396 випадків;
Сумська область — 89 випадків;
Тернопільська область — 499 випадків;
Харківська область — 101 випадок;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 61 випадок;
Чернівецька область — 1140 випадків;
Черкаська область — 220 випадків;
Чернігівська область — 17 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 квітня 2020 року до Центру надійшло 1409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 21058 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Україна, статистика
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Коментарі 1
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Що там пані Щербак?! Раділа вчора, що на Волині за добу 2 випадки... дуже швидко думає, що все припиниться - має сьогодні 12! Вже б мовчала і молилась краще, а не язиком плескала!!!
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