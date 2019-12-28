Що читають луцькі нацгвардійці під час карантину

Бібліотекар військової частини 1141говорить, що за останні тижні гвардійці стали її частими гостями.Попередньо запитують, чи нікого немає з читачів, коли можна зайти до бібліотеки. Ходять по одному, бо знають, що дотримання елементарних правил – запорука успіху в боротьбі з коронавірусом і збереження здоров’я, йдеться на сторінці військової частини у facebook.«Вони приходять до бібліотеки, щоб не тільки почитати, але й відволіктися від службових буднів, поспілкуватися. Спілкуючись, я відчуваю настрій кожного і вже тоді раджу, яку книгу варто прочитати. Наш бібліотечний фонд постійно поповнюється сучасними новинками. Особливою популярністю користуються книги про події Майдану, на сході України. Наприклад, книги Ігоря Орла «Хроніка одного батальйону» та Євгена Положія «Іловайськ» уже стали бестселерами серед наших військовослужбовців. Також читають сучасну літературу та пригодницькі романи», - розповідає вона.Старший сержантнині читає «Століття Якова» Володимира Лиса. Гвардієць каже: «Я стежу за творчістю нашого земляка Володимира Лиса, вже багато книг його прочитав. До «Століття Якова» все ніяк руки не доходили. Фільм дивився, а от прочитати оригінал завжди бракувало часу. Карантин допоміг виправити цю помилку. Цей роман – це справжня насолода: від захопливого сюжету до колоритної мови героїв», - і зачитує одну з цитат з роману: «Кляте життє. Али й таке, що мусово за нього триматися... Що б не було, а триматися тре».А ось сержантна час карантину віддає перевагу літературі з гумором. Одна з його улюблених - «Пригоди бравого вояка Швейка» Ярослава Гашека.«У безкінечному вирі новин про коронавірус саме гумор допомагає мені впоратися з будь-якими викликами, пом’якшити сприйняття ситуації. Хочеться якось абстрагуватися. Тоді я йду в бібліотеку і шукаю щось «легке», з гумором. Ось взявся перечитувати «Швейка». Ця книга допомагає відволіктися і розслабитися», - зізнається Назар.Саме на «легкій» літературі, фантастиці, пригодницьких романах зосередити свою увагу радять і психологи. Такі книги допомагають відволіктися, переносять читача в уявний світ і вчать дивитися на проблеми іншими очима.