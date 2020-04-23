У Нововолинську виявили ще один випадок захворювання на COVID-19
Сьогодні, 16:35
Сьогодні, 23 квітня, ПЛР-тестування підтвердило коронавірус ще в одного жителя Нововолинська.
Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
Зазначили, що хворий лікується в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Станом 16:00 23 квітня у Нововолинську лабораторно методом ПЛР підтверджено 38 випадків захворювань на Covid-19, один з яких летальний. Двоє людей одужали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині двоє хворих на COVID-19 перебувають на штучній вентиляції легень.
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Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
Зазначили, що хворий лікується в інфекційному відділенні Нововолинської ЦМЛ.
Станом 16:00 23 квітня у Нововолинську лабораторно методом ПЛР підтверджено 38 випадків захворювань на Covid-19, один з яких летальний. Двоє людей одужали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині двоє хворих на COVID-19 перебувають на штучній вентиляції легень.
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