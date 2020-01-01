У Луцьку впіймали продавця, який торгував небезпечним для здоров’я алкоголем

У Луцьк на вулиці Млиновій муніципали виявили продавця, який торгував сурогатним алкоголем.Про це повідомила пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.На продавця заборонених та небезпечних для життя та здоров’я алкогольних напоїв склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400 до 10200 грн.