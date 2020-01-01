вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку впіймали продавця, який торгував небезпечним для здоров’я алкоголем

У Луцьку впіймали продавця, який торгував небезпечним для здоров’я алкоголем
У Луцьк на вулиці Млиновій муніципали виявили продавця, який торгував сурогатним алкоголем.

Про це повідомила пресслужба департаменту муніципальної варти Луцької міськради на сторінці у Facebook.

На продавця заборонених та небезпечних для життя та здоров’я алкогольних напоїв склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, який передадуть на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області для обрання міри покарання.
Штраф за порушення ч.3 ст. 156 КУпАП – від 3400 до 10200 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Одесі вночі горів чоловічий монастир. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Нерухомість під бізнес: купувати чи орендувати*
Сьогодні, 09:30
У Луцьку впіймали продавця, який торгував небезпечним для здоров’я алкоголем
Сьогодні, 09:24
В Україні зафіксували 7647 випадків коронавірусу, на Волині – 203
Сьогодні, 09:22
Долар і євро подешевшали: курс валют у Луцьку на 24 квітня
Сьогодні, 09:07
Схожі новини
У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку У Луцьку вкотре піймали горе-продавчиню за реалізацію сурогату з-під прилавку
16 березень, 21:00
У квартирі лучанина знайшли понад 300 літрів сурогату У квартирі лучанина знайшли понад 300 літрів сурогату
05 березень, 14:30
Лучанин у підвалі будинку організував цех з виготовлення алкосурогату Лучанин у підвалі будинку організував цех з виготовлення алкосурогату
28 лютий, 11:27
У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО У Луцьку чоловік продавав з автомобіля сурогат. ФОТО
17 лютий, 15:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня
Сьогодні, 10:05
 0
Чорнобиль продовжує впливати на здоров’я жителів Волині
Сьогодні, 10:00
 0
В Одесі вночі горів чоловічий монастир. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
 0
Нерухомість під бізнес: купувати чи орендувати*
Сьогодні, 09:30
 0
У Луцьку впіймали продавця, який торгував небезпечним для здоров’я алкоголем
Сьогодні, 09:24
 0
Медіа
відео
1/8