«Йду тільки вперед»: онкохворому 22-річному лучанину потрібні кошти на дороговартісне лікування
Сьогодні, 16:30
У 22-річного лучанина Дарія Зажицького виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку. Хлопець потребує дороговартісного лікування.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, пише "12 канал".
Позаду – 4 блоки хіміотерапії, але попереду ще довге лікування і відновлення організму. Через інтенсивну боротьбу з хворобою у Дарія сильно погіршав зір.
“Готую себе морально це все вкотре пройти. Після 5 хімії буду робити всі аналізи, щоб бачити, чи допомагає мені хімія. Якщо аналізи будуть 50\50, то потрібно буде робити 2 найсильніших високодозних хіміотерапії. Це те, чого я найбільше боявся. Але я не опускаю руки і іду тільки вперед з вашою підтримкою і допомогою!” – написав хлопець.
4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович
5375414102545711 Монобанк
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Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, пише "12 канал".
Позаду – 4 блоки хіміотерапії, але попереду ще довге лікування і відновлення організму. Через інтенсивну боротьбу з хворобою у Дарія сильно погіршав зір.
“Готую себе морально це все вкотре пройти. Після 5 хімії буду робити всі аналізи, щоб бачити, чи допомагає мені хімія. Якщо аналізи будуть 50\50, то потрібно буде робити 2 найсильніших високодозних хіміотерапії. Це те, чого я найбільше боявся. Але я не опускаю руки і іду тільки вперед з вашою підтримкою і допомогою!” – написав хлопець.
4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович
5375414102545711 Монобанк
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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