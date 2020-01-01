«Йду тільки вперед»: онкохворому 22-річному лучанину потрібні кошти на дороговартісне лікування

Дарія Зажицького виявили пухлини у правій та лівій ділянках головного мозку. Хлопець потребує дороговартісного лікування.



Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, пише



Позаду – 4 блоки хіміотерапії, але попереду ще довге лікування і відновлення організму. Через інтенсивну боротьбу з хворобою у Дарія сильно погіршав зір.



“Готую себе морально це все вкотре пройти. Після 5 хімії буду робити всі аналізи, щоб бачити, чи допомагає мені хімія. Якщо аналізи будуть 50\50, то потрібно буде робити 2 найсильніших високодозних хіміотерапії. Це те, чого я найбільше боявся. Але я не опускаю руки і іду тільки вперед з вашою підтримкою і допомогою!” – написав хлопець.



4149 4993 4412 6287 Зажицький Дарій Русланович



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