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Луцькі кладовища закрили до 12 травня

Луцькі кладовища закрили до 12 травня
У Луцьку питання відвідуваності міських кладовищ перебуватиме під посиленим контролем.

Про це 24 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, йдеться на сайті мерії.

Він розповів, що відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у поминальні дні”, кладовища Луцька та Прилуцького старостинського округу будуть закриті до 12 травня. Відтак, звернувся до представників патрульної поліції міста та департаменту муніципальної варти із проханням запровадити посилений контроль над дотриманням цієї постанови.

Нагадаємо, на Волині рекомендували закрити кладовища до закінчення карантину. Тим паче, що у ПЦУ поминальні дні перенесли на червень.

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Теги: кладовища, Луцьк
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