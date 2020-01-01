Луцькі кладовища закрили до 12 травня





Про це 24 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, йдеться на сайті мерії.



Він розповів, що відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у поминальні дні”, кладовища Луцька та Прилуцького старостинського округу будуть закриті до 12 травня. Відтак, звернувся до представників патрульної поліції міста та департаменту муніципальної варти із проханням запровадити посилений контроль над дотриманням цієї постанови.



Нагадаємо, на Волині рекомендували закрити кладовища до закінчення карантину. Тим паче, що у ПЦУ поминальні дні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку питання відвідуваності міських кладовищ перебуватиме під посиленим контролем.Про це 24 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив перший заступник міського голови, йдеться на сайті мерії.Він розповів, що відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у поминальні дні”, кладовища Луцька та Прилуцького старостинського округу будуть закриті до 12 травня. Відтак, звернувся до представників патрульної поліції міста та департаменту муніципальної варти із проханням запровадити посилений контроль над дотриманням цієї постанови.Нагадаємо, на Волині рекомендували закрити кладовища до закінчення карантину. Тим паче, що у ПЦУ поминальні дні перенесли на червень

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію