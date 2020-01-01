Луцькі кладовища закрили до 12 травня
Сьогодні, 09:18
У Луцьку питання відвідуваності міських кладовищ перебуватиме під посиленим контролем.
Про це 24 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, йдеться на сайті мерії.
Він розповів, що відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у поминальні дні”, кладовища Луцька та Прилуцького старостинського округу будуть закриті до 12 травня. Відтак, звернувся до представників патрульної поліції міста та департаменту муніципальної варти із проханням запровадити посилений контроль над дотриманням цієї постанови.
Нагадаємо, на Волині рекомендували закрити кладовища до закінчення карантину. Тим паче, що у ПЦУ поминальні дні перенесли на червень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 24 квітня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, йдеться на сайті мерії.
Він розповів, що відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря України “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у поминальні дні”, кладовища Луцька та Прилуцького старостинського округу будуть закриті до 12 травня. Відтак, звернувся до представників патрульної поліції міста та департаменту муніципальної варти із проханням запровадити посилений контроль над дотриманням цієї постанови.
Нагадаємо, на Волині рекомендували закрити кладовища до закінчення карантину. Тим паче, що у ПЦУ поминальні дні перенесли на червень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежі в Чорнобилі: на Волині виміряли рівень радіації
Сьогодні, 09:45
Луцькі кладовища закрили до 12 травня
Сьогодні, 09:18