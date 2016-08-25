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Окупанти хочуть перейменувати Донецьк і Луганськ

Окупанти хочуть перейменувати Донецьк і Луганськ
Бойовики хочуть перейменувати тимчасово окуповані українські міста Донецьк та Луганськ.

Про це повідомляє "Газета ua".

Ватажок незаконного формування "Донецька народна республіка" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".

Найменування "місто Сталіно" хочуть використовується поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії невизнаної "республіки" і міста Донецька, "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".

Крім того, "указом" зобов'язується так званому міністру інформації провести кампанію для популяризації назви.

Раніше подібне рішення щодо Луганська випустив глава ЛНР Леонід Пасічник. Тепер угруповання буде використовувати і назву "Ворошиловград".

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Теги: Донецьк, Луганськ, Україна
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Коментарі 2
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Вже краще в Юзівку і в Кам'яний Сброд. Так буде правильніше.
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Тільки окупанти можуть перейменувати в горішні плавкі чи коровцицький.
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