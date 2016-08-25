Окупанти хочуть перейменувати Донецьк і Луганськ





Про це повідомляє



Ватажок незаконного формування "Донецька народна республіка" Денис Пушилін підписав "указ" про використання для Донецька його попередньої назви "місто Сталіно".



Найменування "місто Сталіно" хочуть використовується поряд з найменуванням "місто Донецьк" при проведенні заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії невизнаної "республіки" і міста Донецька, "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".



Крім того, "указом" зобов'язується так званому міністру інформації провести кампанію для популяризації назви.



Раніше подібне рішення щодо Луганська випустив глава ЛНР Леонід Пасічник. Тепер угруповання буде використовувати і назву "Ворошиловград".

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