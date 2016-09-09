Волинські студентки показали, як малюють на обличчях
Сьогодні, 06:15
Для того, щоб творити, не потрібен папір. Лише фарби, пензлі і фантазія, якої у студентів спеціальності «Образотворче мистецтво» Володимир-Волинського педагогічного коледжу, є багато.
Про це пише БУГ.
Відео, яке доводить це виклала на своїй сторінці у фейсбуці студентка 4-го курсу Катерина Князь. На ньому студентки 4-А групи створюють картини на власному обличчі.
Арт-челедж четвертокурсники передали далі:
"Ми, 1 підгрупа 4-А, передаємо цей челендж нашим колегам 1-А, 2-А та 3-А. Здивуйте нас, крихітки", – йдеться в дописі під відео.
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Про це пише БУГ.
Відео, яке доводить це виклала на своїй сторінці у фейсбуці студентка 4-го курсу Катерина Князь. На ньому студентки 4-А групи створюють картини на власному обличчі.
Арт-челедж четвертокурсники передали далі:
"Ми, 1 підгрупа 4-А, передаємо цей челендж нашим колегам 1-А, 2-А та 3-А. Здивуйте нас, крихітки", – йдеться в дописі під відео.
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