Курс валют у Луцьку на 26 квітня





Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.65.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6,61.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 27.40.Євро при купівлі становить – 29.40, продажу – 29.65.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.370.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.25, продаж – 6,61.

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